Che dovesse lasciare Milano era noto da tempo, arrivato il termine del 30 giugno Gian Paolo Manighetti è libero dall'Inter poiché il suo contratto non è stato rinnovato. Lo storico scopritore di talenti nerazzurro dopo 16 anni in Pinetina ha deciso di intraprendere una nuova avventura: resterà comunque in nerazzurro visto che si è spostato a Bergamo, sponda Atalanta. Era cercato anche da Chelsea e Palermo (lui che è siciliano di origine) ma ha preferito lavorare in una società top a livello giovanile, dove ritroverà Roberto Samaden, con cui ha condiviso buona parte del percorso all'Inter.

Classe 1969, all'Inter ha portato calciatori come Valentin Carboni, Mulattieri e Zaniolo. A Bergamo andrà a prendere il posto di Luca Silvani, vicino a sua volta alla Sampdoria.