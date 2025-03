Vince ancora la Roma Under 20, questo pomeriggio impegnata contro la Cremonese, match che i giallorossi hanno vinto in rimonta dopo il vantaggio momentaneo della compagine ospite che al 43esimo dal dischetto aveva sbloccato il risultato, tornato in pari due minuti dopo sempre dagli undici metri, prima del gol che ribalta definitivamente il tabellino e consegna i tre punti alla squadra di casa. Successo che riporta i capitolini in testa alla classifica in solitaria, staccando di tre punti l'Inter che dopo la vittoria di sabato scorso contro la Fiorentina si era portata a 58.