Serve la doppia cifra per misurare il vantaggio accumulato dall'Inter Primavera, assoluta dominatrice del campionato, sulla seconda in classifica dopo 22 giornate. I nerazzurrini di Cristian Chivu, vittoriosi contro il Monza al fotofinish grazie alla rete di Mosconi, hanno allargato ulteriormente il gap dalle inseguitrici portandosi a +10 su Roma e Torino, finiti ko con Frosinone e Cagliari. Il Milan, in attesa di. Atalanta e Sassuolo, resta quarto, staccato di 11 punti dalla vetta, con il rischio di scivolare a -14 in caso di sconfitta nel derby in programma sabato prossimo.