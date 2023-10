La Nazionale Under 16 di Daniele Zoratto, dopo il bel successo di due giorni fa, perde 3-1 contro i Paesi Bassi nella seconda delle due amichevoli in programma allo Juliana Sportpark di 's-Gravenzande. Gli Azzurrini passano in vantaggio nel primo tempo al minuto 9 grazie all'interista Cristian Carrara prima di subire, nei minuti di recupero della ripresa, la rimonta avversaria firmata da Austyn Jones (PSV), autore di una doppietta (80'+2 e 80'+7), e dall'attaccante dell'Ajax Thijmen Romers (80'+3).