Si è ridotto da dieci a otto punti il vantaggio dell'Inter Primavera capolista da Roma e Atalanta, le più immediate inseguitrici in classifica. I ragazzi di Cristian Chivu, che hanno pareggiato 1-1 il derby di Milano di categoria interrompendo una serie di tre vittorie consecutive in campionato, restano comunque saldamente al comando del campionato, con un gap consistente su capitolini e bergamaschi, che si sono imposti rispettivamente 3-0 sul Genoa e 4-1 sul Torino.