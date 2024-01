Alem Nezirevic sta per diventare un nuovo giocatore del Bologna Primavera. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, infatti, il giocatore è in procinto di trasferirsi in prestito dall'Inter alla formazione rossoblu.

L'obiettivo per il calciatore è quello di trovare maggiore spazio nella sua nuova squadra, in Emilia.