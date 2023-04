Enoch Owusu salterà per squalifica Frosione-Inter Primavera, gara in programma sabato mattina allo Stadio Comunale di Ferentine: l'attaccante di Chivu non sarà della partita perché fermato per un turno dal Giudice sportivo in seguito all'ammonizione rimediata contro la Fiorentina, da diffidato. I ciociari, dal canto loro, dovranno rinunciare a Pietro Pera, espulso nel match perso 5-0 contro l'Empoli.