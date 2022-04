Domani, impegno cruciale per la Nazionale Under 19 di Carmine Nunziata che contro il Belgio si gioca l'accesso alle fasi finali dell'Europeo in Slovacchia nell’ultima gara della seconda fase di qualificazione. Sarà un impegno importante anche per Giovanni Fabbian, centrocampista dell'Inter di Cristian Chivu, uno dei portabandiera nerazzurri insieme a Cesare Casadei e Mattia Zanotti: "Conosco tutti dai tempi della Under 16 e siamo un gran gruppo, ma aiuta avere con me i miei compagni di squadra perché con loro ho un contatto quotidiano e più familiarità".