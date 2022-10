Si è svolto oggi al The Romanian Atheneum di Bucarest il sorteggio della fase fiinale dell'Europeo U21, in programma dal 21 giugno all'8 luglio 2023. L'Italia del ct Nicolato, inserita nell'urna 2 assieme a Paesi Bassi, Inghilterra e Romania, finisce nel Gruppo D: in compagnia degli Azzurrini ci saranno Norvegia, Svizzera e Francia.