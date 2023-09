Poco prima della partita di Empoli della prima squadra, scenderà in campo l'Inter Under 19 di Cristian Chivu, impegnata domenica alle 10.30 in casa del Frosinone per la quarta giornata del campionato Primavera 1. Per dirigere l'incontro è stato designato l'arbitro della sezione di Napoli Fabio Rosario Luongo, che sarà assistito da Vincenzo Abbinante di Bari e da Angelo Tomasi di Lecce.