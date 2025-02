La sfida infinita tra Inter e Milan si ripropone anche domani, questa volta a livello Primavera. Rossoneri e nerazzurri si sfideranno infatti alle ore 18 presso il Konami Youth Development Centre nella gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia. I ragazzi di Andrea Zanchetta e Federico Guidi si contendono la qualificazione alle semifinali del torneo nazionale giovanile, in un incrocio che si disputerà in gara secca: in caso di parità al 90', si andrà direttamente ai rigori senza la disputa dei tempi supplementari. Chi vince, affronterà una tra Sassuolo e Lecce.

Per questo match sempre importante, è stato designato come arbitro il riminese Andrea Zanotti, che sarà assistito da Giuseppe Luca Lisi di Firenze e da Paolo Tomasi di Schio.