Dopo il pesante ko incassato ieri nella semifinale di poule scudetto contro il Sassuolo Primavera, Luca Di Maggio, giocatore dell'Inter di Chivu, ha commentato a Sportitalia l'addio dell'allenatore annunciato a fine match: "Ho avuto la fortuna di essere allenato da lui anche da più piccolo, in Under 14, al suo primo anno e lui chiude con questo gruppo 2005. È il nostro leader, è stato il nostro condottiero e gli dobbiamo tutto. Credo che lui abbia dimostrato quanto ci tiene ogni giorno, ogni allenamento".

"Ci ha trasmesso dei valori che credo che in pochi uomini sappiano trasmettere, anche la sua carriera fa tanto nell’insegnamento che poi ci ha trasmesso. Io quello che mi sento di dire è veramente di ringraziarlo perché lui, per me, personalmente è stata proprio una figura paterna e lo è stato con tanti ragazzi e tutti gli dobbiamo tanto e gli vogliamo veramente tanto bene" ha concluso.