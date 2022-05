Dopo le parole di Mister Agostini, anche il difensore del Cagliari Luigi Palomba, intervenuto ai canali ufficiali del club, non nasconde la delusione per la finale sfuggita clamorosamente a favore dell'Inter di Chivu: "La delusione è tanta, per tutti. Quando stai vincendo 3-0 e vieni eliminato è dura da digerire, dispiace tanto perché chiudiamo amaramente una magnifica annata. Siamo un gruppo forte, unito, fatto di amici, ci tenevamo a ottenere l’ennesimo grande risultato della stagione, volevamo conquistare l’ultimo atto, non ce l’abbiamo fatta e oggi siamo ovviamente molto tristi".