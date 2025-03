Dopo l'agrodolce vittoria dell'Italia Under 19 contro la Francia, successo che non è bastato ad accedere alla fase finale dell'Europeo in programma a giugno in Romania, il ct degli Azzurrini, Alberto Bollini ha così analizzato prestazione e risultato ai canali ufficiali della FIGC: "C'è tanto orgoglio per questo gruppo di ragazzi e per lo staff, per aver onorato la maglia azzurra" ha premesso.

"Gli episodi fanno parte del calcio: non siamo stati fortunati ma siamo stati una squadra, in un girone in cui c'erano i campioni e i vicecampione d'Europa - ha continuato parlando della Spagna, squadra capolista del girone con 7 punti e qualificata alla fase successiva -. Ringrazio il pubblico calabrese per averci sostenuti, facendoci sentire a casa. La parola rammarico non la voglio mettere: quando una squadra dà tutto in campo non può che sentirsi al top. Il problema è stato il sorteggio: non abbiamo perso una partita ufficiale in questa stagione, per questo devo dire soltanto bravi ai ragazzi, perché già questa era una finale, da cui usciamo a testa altissima" ha concluso lodando il lavoro fatto dai suoi ragazzi.