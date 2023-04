Era il 27 novembre 2005 quando Marc Zoro, durante un Messina-Inter, rispondeva a insulti razzisti di alcuni tifosi nerazzurri minacciando di lasciare il terreno di gioco, prendendo in mano il pallone. Ecco le parole dell'ex difensore ivoriano alla Gazzetta dello Sport.

Zoro, l’ultimo caso all’Allianz: nel mirino è finito Lukaku.

"Ognuno reagisce a modo suo. È chiaro che se giochi davanti a cinquantamila persone, e i tifosi iniziano a fischiarti, a fare il verso della scimmia e a tartassarti con quei maledetti buu razzisti, allora qualcosa scatta. Io a Messina sono esploso. Ero vicino alla linea di fondo, ho sentito di tutto e non ci ho visto più".

Bandire a vita chi fa cori razzisti può essere la soluzione?

"Forse no. In fondo anche gli ignoranti hanno diritto a una seconda chance. Io vorrei che queste persone riflettessero su quello che fanno. Sulle conseguenze che un gesto simile può avere non solo nelle loro vite, ma soprattutto in quelle degli altri".