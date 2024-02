Dopo aver respinto con forza la notizia pubblicata lo scorso 21 febbraio da Bloomberg, secondo cui sarebbe stato emesso un mandato di arresto a Singapore e un avviso rosso di Interpol nei suoi confronti, Thomas Zilliacus torna a parlare di vicende più leggere, concentrandosi sul percorso stagionale dell'Inter, club che non ha mai nascosto di voler acquistare: "Congratulazioni alla squadra, all'allenatore, alla dirigenza e a tutti coloro che sono coinvolti in qualsiasi modo - ha scritto l'imprenditore finlandese su X -. Che stagione fantastica! Ora implementiamo i servizi globali per i tifosi, miglioriamo enormemente i ricavi dell'Inter e rendiamola il miglior club del mondo per i prossimi 10 anni!".

Congratulations to the team, the manager, the management and everyone involved in any way. What an amazing season! Now let's implement the global fan services, massively improve Inter's revenues and make it the world's best club for the next 10 years! #InterMilan #nerazzurri… pic.twitter.com/DmSHvXPPqi