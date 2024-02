Prima di giocarci (quasi) ogni weekend con la maglia dell'Inter, Piotr Zielinski potrebbe riassaporare l'atmosfera di San Siro con quella del Napoli. Il centrocampista polacco, secondo le ultime voci di mercato promesso sposo dei nerazzurri, ha recuperato dall'acciacco fisico e oggi ha lavorato con il resto del gruppo, come emerge dal report del club azzurro. Non è quindi da escludere una sua convocazione per il big match di domenica sera contro il Milan.

