Quarta partita da titolare nelle ultime quattro uscite del Napoli per Piotr Zielinski, giocatore sul quale Francesco Calzona ha fatto capire di voler puntare, nonostante il suo addio ormai certo a fine stagione: "Nelle ultime settimane l'ho visto in crescita, è un giocatore importante - le parole del tecnico dei partenopei a DAZN prima della gara con l'Empoli -. Indipendentemente dal suo futuro, se lui si allena come ha fatto in queste settimane, io lo utilizzo perché è un grande giocatore e un professionista serio. E' un calciatore importante per noi".

