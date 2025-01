Piotr Zielinski si presenta ai microfoni di Sky Sport per anticipare i temi di Sparta Praga-Inter, settima giornata di Champions League: "Tutti sappiamo che è una partita importantissima, fondamentale - le parole del centrocampista polacco dal prato della Epet Arena -. Giochiamo contro una squadra che è stata ferma in campionato, sarà la loro prima partita dopo tanto tempo e sicuramente vorranno dimostrare il loro valore. Non sarà facile, ma abbiamo tutte le qualità per fare tre punti fondamentali. L'Inter è costruita per competere in tutte le competizioni, abbiamo una rosa ampia; ci sono degli infortuni, ma anche dei giocatori che vogliono dimostrare il loro valore. Lotteremo fino alla fine su tutti i fronti".

