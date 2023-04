"Sicuramente sono orgoglioso per il raggiungimento della semifinale di Champions, abbiamo cominciato senza esperienza in questa competizione, non vincevamo da tanto tempo, ora non solo competiamo ma possiamo arrivare in fondo. Per noi è una grande, grande soddisfazione". Lo ha detto Steven Zhang, presidente dell'Inter, parlando in esclusiva a Mediaset Infinity dopo il 3-3 di San Siro dei nerazzurri contro il Benfica.

Cosa ti aspetti in campionato?

"Il campionato è fondamentale, ora saranno come otto finali".

Ci sono molti rumors sul futuro della società.

"Al momento nn sto parlando con nessuno, ogni giorno, come possono vedere i tifosi, siamo focalizzati - con lo staff e l'allenatore - solo sul vincere.

La Champions è un sogno?

"Penso che ora non dobbiamo più chiamarlo sogno, ma possiamo raggiungerlo".