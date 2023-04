Ancora un grande risultato ottenuto da Steven Zhang che conquista anche la semifinale di Champions League dopo tredici anni. Dopo la gioia di questa sera, il Presidente parla anche a Inter TV per esprimere tutta la sua gioia e gratitudine.

Traguardo importantissimo. Quali sono le sue sensazioni?

"Sono molto soddisfatto, questo è il lavoro di gruppo partito da lontano. Abbiamo iniziato con giocatori che non avevano mai partecipato alla Champions League e non avevano mai vinto un trofeo, ora siamo in semfinale di Champions League".

Ora il Milan. Grandissima occasione per il calcio italiano in generale. Quanto è emozionato?

"Sicuramente il derby di Milano mi dà sempre grandi soddisfazioni in questi anni. Ce la metteremo tutta senz'altro, possiamo riscattarci di quanto accaduto in passato e sicuramente cercheremo di fare il meglio".

Un messaggio per i tifosi:

"Certamente voglio ringraziarli perché sono sempre con noi, con la solita passione come ogni weekend, ogni partita... Noi camminiamo con loro e combatteremo con loro e spero ci supporteranno fino alla fine".

