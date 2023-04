Nel commentare la splendida serata dell'Inter a Lisbona, Walter Zenga sottolinea per Sky Sport qual è stato secondo lui il fattore determinante per la prestazione monstre della squadra di Simone Inzaghi: "E' la magia dell'Europa, ti dà qualcosa in più. Sono sempre più partite da dentro o fuori ed è qui che viene fuori il carattere. In campionato pensi sempre di avere il tempo di rimediare e non hai la stessa motivazione e cattiveria che hai in Europa". Elogi dall'Uomo Ragno anche per alcuni singoli: "Joaquin Correa ha doti straordinarie, in Serie A ogni volta che gioca non viene apprezzato o non dà l’impressione di essere impegnato. Ieri invece il suo atteggiamento è stato perfetto, ha fatto quello che doveva fare. Io avevo detto che era un grande acquisto, ne ero entusiasta. Alessandro Bastoni ha fatto una grande gara ed è un difensore che ogni allenatore vorrebbe avere: guardate quanti assist fa, come riesce a spaccare le partite. E ieri Nicolò Barella ha fatto la partita da Barella, senza mandare al diavolo nessuno. Ma io lo capisco: quando giocavo all'Inter mi arrabbiavo con chiunque perché ci mettevo l'anima, senza rendermi conto che il mio atteggiamento fosse dannoso per la squadra. Infine, cito Matteo Darmian: fantastico".