Boudewijn Zenden, ex giocatore della Nazionale olandese, ha conosciuto Denzel Dumfries ai tempi del PSV Eindhoven e negli studi della NOS ha evidenziato i miglioramenti dell'esterno oggi all'Inter: "È cresciuto, anche all'estero. Ha fatto molti progressi in Italia. Sembra adattarsi senza sforzo ovunque. Questo è un talento. Qualcosa che è dentro di te e che ti permette di adattarti ovunque. A volte questo significa aspettare. Non sai mai quale sia l'apprendimento. È proprio come usare una spugna: non sai mai quanta acqua ci può stare".

"Non è sempre perfetto, ma non importa", continua Zenden. "È una minaccia per qualsiasi avversario. Ho pensato che fosse un peccato che non sia stato schierato nell'ultima partita del girone".