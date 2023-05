Dopo aver abbracciato Esteban Cambiasso a bordocampo, il vice president dell'Inter Javier Zanetti esprime la sua gioia ai microfoni di Sky Sport: "Grande emozione, il gruppo meritava di giocare una finale Champions dopo 13 anni. Aspettiamo l'avversaria di domani, ma quanto fatto da questo gruppo è molto importante. Per chi tifo? Difficile, vorrei evitare il Real Madrid perché la competizione sembra fatta per loro. Ma la cosa più importante è esserci arrivati; è stato un percorso difficile, un derby in semifinale non è facile. A me è toccato uscire sconfitto nel 2003. Sono felicissimo per Lautaro, ogni anno cresce insieme a noi. E' un riferimento per la squadra, ce lo teniamo stretto perché è troppo importante".

Sicuri di tenerlo stretto?

"Per adesso sì, poi vediamo; godiamoci la vittoria. Lui però è felice qui, ha trovato la sua casa. E' contento a Milano e spero lo sia a lungo".

Ricordi il sorteggio dei gironi?

"Certo, era dura. Abbiamo fatto una cosa incredibile. Il complimento più grande va a squadra e allenatore, che ha saputo reagire nei momenti difficili. Ha parlato poco e dimostrato di valere la finale".