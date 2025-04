Oltre al presidente Marotta, era presente questa mattina all'evento del Meazza per la presentazione del trofeo del Mondiale per Club FIFA, torneo al quale l'Inter prenderà parte a giugno, anche il viceresidente della Beneamata, Javier Zanetti che, sulla falsa riga del numero uno dei campioni d'Italia, ha parlato anche a Inter.it. Di seguito le sue parole.

"Siamo felicissimi che il trofeo sia qui, e per questo ringraziamo la FIFA" ha detto l'ex capitano che ha espresso tutta l'emozione e la soddisfazione di partecipare a tale prestigiosa competizione. "Come Inter siamo orgogliosi di partecipare a questa competizione, per noi rappresenta una grandissima opportunità. Da giocatore ho vinto il Mondiale per Club nel 2010: quel trionfo mi emoziona ancora oggi. Vincere il Mondiale per Club è qualcosa di speciale, perché non capita spesso di confrontarsi con squadre di altri continenti in competizioni così importanti. Non dimenticherò mai la gioia di salire sul Tetto del Mondo e alzare al cielo quel trofeo, dopo un anno incredibile in cui avevamo già conquistato il Triplete. Negli Stati Uniti affronteremo squadre che ci daranno battaglia. Sono però certo che i nostri ragazzi saranno pronti a dimostrare il loro valore in tutte le gare del girone. L'Inter ha tanti sostenitori anche negli Stati Uniti e in America Latina, e sono sicuro che ci faranno sentire a casa, spingendo la squadra nei momenti decisivi".