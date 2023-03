Nuovo appuntamento in agenda per la Fondazione P.U.P.I. Onlus. Dopo 21 anni di attività, i fondatori Paula de la Fuente e Javier Zanetti organizzano una serata di festa per rivivere le emozioni e le soddisfazioni di questi lunghi anni, insieme a tanti ospiti d'eccezione. Il Charity Dinner “UN SORRISO PER PUPI – 21 ANNI INSIEME” è in programma per lunedì 6 marzo nella Sala Executive dello Stadio San Siro di Milano. La raccolta fondi, precisa la fondazione, sarà destinata al progetto Nuovi Spazi di Apprendimento a Buenos Aires (Argentina).