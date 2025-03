"Back to work". Sono queste le uniche ma significative parole scritte da Nicola Zalewski in un post pubblicato su Instagram per testimoniare il rientro, per ora parziale, in gruppo dopo l'infortunio. Il laterale polacco, arrivato a gennaio dalla Roma, è fermo ormai da poco più di un mese: era lo scorso 24 febbraio quando l'Inter informava che il giocatore aveva accusato un "risentimento muscolare al soleo della gamba destra" che l'ha portato a saltare diversi match di campionato e Champions League in un periodo di piena emergenza sulle fasce nerazzurre.

Zalewski punta al pieno rientro in gruppo nelle prossime ore. La speranza è di poter tornare di nuovo a disposizione di Inzaghi già per domenica, quando a San Siro è in programma il match di campionato contro l'Udinese.

