Nel corso di un'intervista rilasciata al tabloid The Sun, Timo Werner ripercorre la sua esperienza al Chelsea sottolineando le difficoltà vissute soprattutto nella seconda stagione. Frutto, a suo dire, delle decisioni tecniche di Thomas Tuchel, all'epoca tecnico dei Blues: "Il problema più grosso è stato che nella seconda stagione mi ha messo davanti un attaccante come Romelu Lukaku, dopo che avevo vinto la Champions League, e che Lukaku ha giocato quasi tutte le partite. Per me fu il momento più difficile, mi ritrovai davanti un attaccante da 120 milioni di euro. Doveva giocare per forza, visto che era costato così tanto. Ci sta che ad un allenatore piaccia un giocatore invece di un altro, ci devi stare.