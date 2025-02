Dopo il verdetto dell'urna di Nyon, Opta ha rivisto le proprie percentuali di probabilità della vittoria in Champions League per le 16 squadre protagoniste. Il computer della nota agenzia di statistiche sportive dà un po' di fiducia in più all'Inter, la cui possibilità di alzare il trofeo a Monaco di Baviera passa dal 12,4% al 12,7% dopo l'abbinamento col Feyenoord. In vetta rimane sempre il Liverpool, ma l'ottavo di finale col Paris Saint-Germain ha fatto perdere ai Reds un 3% di probabilità, passando dal 20,2% al 17,2%.

Si impenna invece la quota del Barcellona, secondo con il 15,4% di probabilità, davanti all'Arsenal crollato dal 16,8 al 13,2% e davanti proprio ai nerazzurri. Inter che gode addirittura di più probabilità del Real Madrid che guadagna un 1,1% ma si ferma all11,6%. La squadra accreditata delle minori chance è proprio il Feyenoord, che non va oltre lo 0,6%.

