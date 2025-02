Il Villarreal consolida il quarto posto in classifica nella Liga, espugnando il campo del Las Palmas con il risultato di 2-1. I gol arrivano tutti nella ripresa: apre le marcature Baena, raddoppia Perez e accorcia nel finale Fuster. Al minuto 75 è entrato in campo Buchanan, che ha rilevato Yeremi Pino. Primi minuti, dunque, per l'esterno canadese con il Submarino Amarillo. Per la formazione di Marcelino si tratta della seconda vittoria consecutiva, la terza nelle ultime quattro partite.