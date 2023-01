Dopo Lautaro Martinez, domani sarà Simone Inzaghi a parlare in conferenza stampa per presentare la grande partita di riapertura del campionato di Serie A che vedrà l'Inter opposta alla capolista Napoli. L'appuntamento è ad Appiano Gentile alle ore 12.30 di domani, martedì 3 gennaio 2023: FcInterNews.it vi proporrà come di consueto la diretta scritta delle parole del tecnico interista.

