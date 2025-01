"Io dico sempre che un attaccante è in crisi quando fa sette, otto, nove, dieci partite e non fa mai neanche un tiro in porta. Allora in quel caso può essere che uno è in crisi, ma non quando ha due-tre occasioni ogni partita. In quel caso è la palla che non vuole entrare", ha detto Christian Vieri ai microfoni di Radio Serie A a proposito di Lautaro Martinez, tornato al gol anche a San Siro ieri sera con il Bologna.

Cosa ci dice dell’Inter dopo la partita col Bologna?

"Che ha preso un punto. Io sono andato a dormire che erano 2-1, mi sono svegliato stamattina alle 6.40 ed era finita 2-2. Fa notizia quando l’Inter non vince perché è una super-squadra. Sono anche un po' stanchi perché hanno fatto due partite a Riad, una partita tre giorni fa e una ieri sera. Qualche intoppo ci sta, qualche pareggio ci può stare".

Restano i favoriti per lo scudetto?

"Per me sono tre i favoriti ad oggi: Inter, Napoli e Atalanta. Dico queste tre perché comunque all’Atalanta è rientrato Retegui, ha subito fatto gol con la Juventus e quando gioca lui la Dea è molto pericolosa. Ad oggi quindi dico queste tre squadre".

