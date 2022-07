Il presidente Steven Zhang è arrivato poco fa in sede, con la sua supercar, come testimonia anche il video del nostro inviato qui allegato, per fare un punto di mercato. Il presidente, rientrato dalle ferie, incontrerà a breve Marotta: sul tavolo la situazione Bremer, solo con l'ok del presidente si può alzare l'offerta e superare la concorrenza della Juve ed è proprio questo l'argomento odierno.