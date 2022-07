Sfida Inter-Juve per Gleison Bremer . Giornata decisiva per capire il futuro del difensore brasiliano, contesto da nerazzurri e bianconeri. Previsto un incontro a Milano tra la dirigenza interista e le altre parti in causa per definire la questione che ormai si trascina da settimane.

Secondo Gianluca Di Marzio, la mancata cessione di Skriniar potrebbe essere la causa dell'addio a Bremer. L'Inter - stando a quanto riferito dal giornalista di Sky - ha ancora il pallino in mano e, con l'ok di Zhang, chiuderebbe l'affare per il brasiliano. Ma l'ottimismo in casa bianconera cresce in maniera esponenziale e dalle parti di Torino sono convinte del sorpasso. In caso di rinuncia, invece, spazio alla Juve e a nuove soluzioni per Inzaghi: in pole potrebbe tornare il nome di Milenkovic.