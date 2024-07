Pochi minuti fa Mehdi Taremi si è presentato nella sede dell'Inter in Viale della Liberazione, a bordo di una vettura del club nerazzurro. L'attaccante iraniano è stato accompagnato dall'intermediario della trattativa Federico Pastorello. Una visita per realizzare i contenuti social, come da abitudine per i nuovi arrivi.

Nella giornata di venerdì è previsto che l'ex Porto vada al CONI per ottenere l'idoneità sportiva.