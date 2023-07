La stagione 2023/2024 dell'Inter è appena cominciata. I giocatori convocati per il primo giorno di ritiro sono arrivati uno dietro l'altro ad Appiano Gentile dove potranno iniziare la preparazione in vista dei primi impegni. Nelle immagini raccolte fuori dal Centro Sportivo Suning da FcInterNews.it si vedono i primi volti dei giocatori. Mkhitaryan è il primo a varcare i cancelli. Via via arrivano tutti gli altri tra i quali Onana (acclamato dai tifosi), Bisseck, De Vrij, Lazaro e Lautaro.

