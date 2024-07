Dopo una giornata che non ha regalato particolari spunti sul fronte mercato Inter, ecco spuntare l'agente Edoardo Crnjar nella sede del club nerazzurro, dove probabilmente è arrivato per parlare con la dirigenza di Giovanni Leoni, difensore classe 2006 di proprietà della Samp, che ha come procuratore il fratello Giacomo Crnjar.

