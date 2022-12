"Forza Inter sempre". Achraf Hakimi, durante i festeggiamenti del suo Marocco per la qualificazione ai quarti di finale dopo aver battuto la Spagna ai calci di rigore, ha dedicato un pensiero alla sua ex squadra. L'urlo dell'esterno del Psg, in diretta Instagram con i connazionali Cheddira e Sabiri, è diventato subito virale sui social tra i tifosi nerazzurri che ricordano ancora con affetto il giocatore.