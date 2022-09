"Al 100% nel mondo Inter", come da definizione di Simone Inzaghi, Robin Gosens si è goduto l'affetto dei tifosi all'uscita dal centro sportivo di Appiano Gentile dove, tra una foto e un autografo, ha spiegato il suo stato d'animo a poco più di ventiquattro ore dal derby di Milano: "Come mi sento? Bene. Se siamo carichi per il derby? Certo", ha assicurato il tedesco.