Giornata frenetica oggi nella sede dell’Inter. Poco dopo pranzo si è infatti presentato nell’HQ nerazzurro il procuratore Giuseppe Riso, agente di diversi giocatori tra cui Davide Frattesi. Ma in questo momento la ragione della sua visita è un’altra: il procuratore era atteso, come già anticipato da FcIN (leggi qui), per firmare il rinnovo del talento Giacomo De Pieri, fresco di esordio con l’Inter ieri in Champions League contro il Monaco. Il giocatore si trova già in sede e firmerà un accordo con il club fino al 2029.

L’arrivo di Beppe Riso nella sede nerazzurra per il rinnovo di De Pieri ️ pic.twitter.com/HdrYIUzwo4 — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) January 30, 2025