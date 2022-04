Auguri in ritardo ma molto sentiti al Colo Colo da parte di Arturo Vidal, suo club dal 2005 al 2007 prima di trasferirsi in Europa e fare incetta di titoli. Ieri, a proposito di trofei, il Guerriero ha conquistato con all'Inter la possibilità di vincerne un altro, la Coppa Italia, battendo il Milan in semifinale con un netto 3-0: "Ieri è stata una giornata di grandi emozioni, felice di aver raggiunto un altro finale, ma è stato anche il compleanno del mio amato e caro COLO COLO, non è mai troppo tardi per salutare un amore che durerà una vita... Buon compleanno, Buon 97 anni all'eterno campione", ha scritto il cileno su Twitter.