Conferenza stampa di presentazione oggi per il nuovo tecnico del Venezia Eusebio Di Francesco, che prende il posto di Paolo Vanoli approdato al Torino. Dopo la delusione della retrocessione col Frosinone, l'occasione per riscattarsi in laguna per l'ex giocatore e tecnico della Roma, che però probabilmente dovrà affrontare quest'esperienza senza una pedina importante come Tanner Tessmann, giocatore che sembra molto vicino all'Inter che punta a prelevarlo per poi magari girarlo in prestito ad un'altra squadra per una stagione.

Una defezione che Di Francesco non esita a definire particolarmente pesante: "Credo sia il più difficile da sostituire, chi lo rimpiazzerà un po' si dovrà avvicinare, ma i copia incolla non ci interessano. Sarà importante non sbagliare".

