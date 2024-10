Nella giornata di ieri, il Consiglio FIFA ha approvato all'unanimità il regolamento per la Coppa del Mondo per Club 2025, che mira ad affrontare i tecnicismi e a livellare le incongruenze create dalle differenze nei periodi di registrazione dei contratti dei giocatori e nei tempi della stagione nazionale tra i club partecipanti nella misura più ampia possibile, pur garantendo flessibilità alle Associazioni affiliate FIFA in questione.

In base al regolamento, le Associazioni affiliate FIFA dei club partecipanti avranno la possibilità di aprire una finestra di mercato eccezionale dal 1° al 10 giugno 2025 (per tutti i loro club affiliati) prima dell'inizio della competizione. La decisione se aprire o meno una finestra aggiuntiva rimane a completa discrezione di ciascuna Associazione affiliata FIFA interessata.

Dopo la scadenza per la presentazione delle liste delle squadre, poiché i contratti di alcuni giocatori scadranno a metà competizione, i club partecipanti potranno sostituire i giocatori durante un periodo di competizione limitato dal 27 giugno al 3 luglio 2025 entro un limite stabilito e in base a limitazioni specifiche, tra cui il fatto che una finestra di registrazione "standard" deve essere aperta per il club in quel momento. Tuttavia, l'obiettivo è incoraggiare i club e i giocatori i cui contratti sono in scadenza a trovare una soluzione appropriata per facilitare la partecipazione dei giocatori.

"La Coppa del mondo per club FIFA 2025 darà il via a una nuova era per il calcio per club in tutto il mondo, con le migliori squadre che gareggeranno per essere incoronate campioni ufficiali del mondo per club FIFA - ha dichiarato il presidente Gianni Infantino -. Queste normative garantiranno che siano presenti le migliori condizioni possibili affinché tutti i 32 club partecipanti e i migliori giocatori del mondo possano brillare ai massimi livelli".

