Il giovanissimo Roberts Kukulis è un nuovo attaccante delle giovanili dell'Inter. Il club nerazzurro ha infatti da poco depositato in Lega il contratto del classe 2007, prelevato a titolo definitivo dai lettoni del SK Super Nova. Un colpo per il futuro per un 16enne già nel giro della Prima Squadra, con la quale vanta tre presenze nel campionato in corso.