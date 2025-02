Il Venezia ha ufficializzato con una nota pubblicata sul proprio sito l'arrivo di Ionut Radu, portiere rumeno classe 1997 di proprietà dell'Inter. Il giocatore si trasferisce a titolo definitivo in Laguna, dove dovrà prendere numericamente il posto dell'infortunato Filip Stankovic. Radu ha firmato un contratto che lo lega al club arancioneroverde fino al 30 giugno 2025.

Nel comunicato presenti anche le prime parole da giocatore arancioneroverde di Radu: "Ho scelto di venire a Venezia perché sento che questo è il posto giusto per far vedere il mio valore e sono davvero carico per questa nuova esperienza. Ai nostri tifosi dico di restarci vicini, lottiamo insieme per mantenere la Serie A".