Venerdì 4 ottobre, presso l’Inter HQ di Viale della Liberazione, a Milano, è stato ufficializzato il rinnovo della partnership tra il club nerazzurro e Kopron, azienda leader nel settore della logistica industriale, alla presenza dei titolari di Kopron, Paolo e Mario Vergani, insieme ad Alessandro Antonello, CEO Corporate di FC Internazionale Milano e Luca Danovaro, Chief Revenue Officer del Club nerazzurro. La stretta di mano tra i due top management ha sancito la prosecuzione di una partnership iniziata nel 2022 e nata al seguito di una collaborazione pluriennale.

Kopron continuerà a essere Official Supplier dell'Inter anche per la stagione 2024/25, rafforzando una partnership basata su valori condivisi di innovazione, eccellenza e tradizione italiana. La collaborazione, che ha visto Kopron negli anni impegnata nel miglioramento delle infrastrutture sportive del Club, include tra le ultime realizzazioni le panchine sportive fisse e mobili, utilizzate dall'Inter durante gli allenamenti. Progettate e realizzate su misura per soddisfare le specifiche esigenze della squadra, queste panchine mobili sono un’innovazione ad hoc per il club, con le ruote che consentono uno spostamento facile e rapido per adattarsi alle diverse esigenze tattiche.

La partnership avrà un impatto importante sia allo stadio San Siro, durante le partite casalinghe dell’Inter, con la presenza del marchio sui LED a bordocampo e sul maxischermo, sia presso il BPER Training Centre. Inoltre, Kopron sarà attivamente impegnata in iniziative di marketing e comunicazione a fianco dell’Inter, a conferma di un connubio vincente che proseguirà anche nella nuova stagione.

"È con piacere che annunciamo il proseguimento della partnership con Kopron, azienda di grande tradizione e che è al fianco dell’Inter da diverse stagioni. Il rinnovo di questa collaborazione testimonia il successo del lavoro svolto insieme in questi anni, sempre all’insegna dell’innovazione, valore che contraddistingue entrambe le nostre aziende. La partnership con Kopron ha fornito un contribuito importante nel rinnovamento delle nostre strutture sportive e siamo felici di poter continuare a fare squadra con loro anche per questa stagione", le parole di Alessandro Antonello, CEO Corporate dell'Inter.

"Siamo entusiasti di rinnovare questa partnership con l'Inter, un Club con cui condividiamo una visione orientata all'eccellenza e all'innovazione. Collaborare con una realtà così prestigiosa ci permette di continuare a crescere e rafforzare la nostra presenza, sia a livello nazionale che internazionale L'Inter rappresenta per noi non solo un partner d'eccezione, ma anche un simbolo di tradizione e ambizione, valori che rispecchiano perfettamente la nostra filosofia aziendale. Siamo orgogliosi di poter proseguire questo percorso insieme e di supportare il Club in nuove iniziative", ha chiosato Paolo Vergani.

