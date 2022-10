"Un bel tacer non fu mai scritto". Caustico il commento di Leo Turrini sulla situazione della sua Inter a Calciomercato.com. "Champions compresa fanno 5 sconfitte su 10 partite! È un record alla rovescia, quello di Simone Inzaghi. Roba che neanche Frank de Boer”.





Sull'eventuale esonero del tecnico, Turrini aggiunge: “E per metterci chi? Tolte rarissime eccezioni, i cambi in corsa sulla panchina nerazzurra hanno prodotto zero. Certo è preoccupante, non bastassero i risultati, il fatto che Inzaghi dica di aver ritrovato l’Inter migliore contro la Roma. Noi tifosi abbiamo visto evidentemente un’altra partita, ma forse soffriamo tutti di allucinazioni, tranne lui. Come se ne esce? Non se ne esce”.