Prima di panchinarlo per l'ennesima volta in stagione, ieri nella fattispecie escludendolo dall'11 titolare del Chelsea che ha sfidato e battuto il Crystal Palace in semifinale di FA Cup, Thomas Tuchel ha mandato un messaggio pubblico a Romelu Lukaku: "Quello che ha fatto Timo Werner è esattamente quello che deve fare Romelu: aspettare, avere pazienza, lavorare sodo e mettere la squadra al primo posto, pronto ad aiutare i compagni - le parole del manager tedesco dei Blues -. Ora per me è difficile lasciar fuori Werner, sono rimasto impressionato dalle sue prestazione, è stato molto, molto bravo nelle ultime due partite. Le cose possono cambiare in pochi minuti, intere carriere possono essere capovolte e in qualsiasi direzione, soprattutto per gli attaccanti"-