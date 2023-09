Il Trofeo Yashin premia il miglior portiere della stagione partendo dai nominati dalla rivista France Football, la stessa che ha inventato e gestisce tutt'ora la premiazione del Pallone d'Oro. Attraverso l'account ufficiale Ballon d'Or, oggi sono stati resi noti i dieci finalisti del premio per il miglior estremo difensore della stagione passata e tra questi c'è anche l'ex Inter Andre Onana. Protagonista assoluto del percorso che ha portato i nerazzurri fino alla finale contro il Manchester City, il camerunese è stato anche il portiere che ha mantenuto più volte la porta inviolata nell'ultima edizione della Champions League con 8 clean sheet.

