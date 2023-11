E' Francesco Totti il primo superospite della puntata inaugurale del 'Bobo Vieri Talk Show'. Inevitabilmente, il conduttore Christian Vieri stuzzica il Pupone sulla Roma e sul futuro di José Mourinho nella Capitale: "Mou è uno dei più grandi allenatori in circolazione, è quello che ha vinto più di tutti assieme ad Ancelotti: quindi, chapeau - le parole dell'ex numero 10 -. Ha portato la Roma a due finali europee di fila, cosa mai successa nella storia giallorossa. Da tifoso, lo ringrazierò a vita. Poi se porta la squadra in Champions, allora... Mourinho deve restare nella Roma perché è una grande squadra. Non dico altro. Se dovesse andare via, spero ne arrivi un altro top".

Si passa, poi, a parlare di campo, nello specifico delle potenzialità della coppia Lukaku-Dybala: "Paulo è il fulcro della squadra, quello più forte tecnicamente, quello con maggiore inventiva, mentre il belga porta la forza: fanno un binomio top, ogni squadra di Serie A li vorrebbe. Lautaro-Thuram? Sono due coppie diverse, stiamo parlando di due grandi coppie. Ma se dovessi scegliere da ex giocatore, prenderei Lukaku-Dybala. Non perché giocano nella Roma, ma per come si completano. Sono perfetti".

